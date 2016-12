»

(Lien direct) MIDNIGHT (Heavy Metal Rock 'n Roll From Hell) sortira le 20 février prochain via Hells Headbangers Records une nouvelle compilation intitulée Shox Of Violence. Cette dernière sera composée de quatre nouveaux titres auxquels viendront se greffer tous les titres inédits issus de splits et autres compilations parues après l'album Satanic Royalty. Voici le tracklisting :



01. Death Scream

02. Who Gives A Fuck

03. Ready For Destruction

04. Groin Gripper

05. Sadist Sodomystic Seducer

06. In League With Satan (Venom Cover)

07. Too Loud For the Crowd (Venom Cover)

08. The Witch

09. Breakout (Taipan Cover)

10. Hells Fire (Mistreater Cover)

11. TAP

12. When I Die (Pagans Cover)

13. Unholy And Rotten (Live)

14. ...On The Wings of Satan (live)

15. Slick Black Cadillac (Quiet Riot Cover)

16. Nuclear Bomb (The Spits Cover)

17. Black Kar (The Spits Cover)

18. Rat Face (The Spits Cover)

19. Shitty World (The Spits Cover)

20. Death Sentence (Crucifixion Cover)

21. Wicked Women (Scarb Cover)

22. Eyes of Satan (Pagans Cover)

23. Watch Your Step (Girlschool Cover)

24. Vomit Queens

25. Cross Held High