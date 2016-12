»

(Lien direct) EMMURE (Metalcore) ayant annulé sa tournée européenne, la date organisée par notre partenaire Sounds Like Hell Productions est supprimée. Voici le communiqué de l'organisation:



Nous sommes au regret de vous annoncer que le groupe Emmure annule sa tournée européenne et donc que nous sommes contraints d’annuler le concert d' Emmure + After The Burial + Fit For A King + Oceans Ate Alaska+ Loathe initialement programmé le jeudi 26 janvier 2017 au Cco Jean Pierre Lachaize.



Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voici le communiqué officiel du groupe :

"To our European Supporters,

It is with our most sincere apologies that we will need to cancel the upcoming Torch The Earth tour. Upon the initial planning of this tour our goal was to return to Europe in 2017 pairing a new record with the tour. Unfortunately some unexpected delays have hindered our chances of releasing the record in this time frame.

We appreciate that our fans understand how important this release is to us, it is a record we have put so much effort into on every angle, and we feel we would be selling our fans and ourselves short if we compromised the overall release of it.

We promise to be back at a later time in 2017, and with a brand new record. Refunds will be available at point of purchase for all cancelled shows."



Les personnes ayant pris leur place sur les réseaux Dispobillet, Fnac Spectacles et Digitick pourront se faire rembourser dans les prochains jours en se rendant directement auprès de l’enseigne où les places ont été achetées. Les personnes ayant pris leur place sur le site de YurPlan seront automatiquement remboursées par virement bancaire.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de soucis.



