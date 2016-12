»

(Lien direct) ORACULUM (Death/Black) viennent de dévoiler un trailer de trois minutes proposant quelques passages de Always Higher, nouvel EP à paraître en début d'année prochaine via Invictus Productions. Ce dernier est visible ci-dessous :



ORACULUM a écrit : This EP of 22 minutes represents a fierce manifestation of the primeval evil in man, bringing the principle of the conqueror as the true holder of wisdom, power and conviction, serving as an essential pillar in a world where the lack of spirit fools the sheep with hollow intentions and nothing valuable transcends.