(Lien direct) APOSENTO (Death Metal) sortira courant 2017 son nouvel opus Bleed to Death chez Xtreem Music. Il contient des titres tels que "Bleeding Flesh", "Partially Deceased Syndrome", "Cannibalistic Communion", "Maleficarvm" et "The Divine Art of Torture" et voit l'arrivée de 3 nouveaux membres, Mark (chant), Gabri (batterie) et Sergio (guitare).