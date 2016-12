»

(Lien direct) GOREPHILIA (Brutal Old-School Death Metal) aura pour titre Severed Monolith et sortira le 3 mars sur Dark Descent Records. L'artwork a été réalisé par Raul Gonzalez. Voici le tracklisting :



01. Interplanar

02. Hellfire

03. Harmageddon Of Souls

04. Words That Solve Problems (Instrumental)

05. Black Horns

06. The Ravenous Storm

07. Return To Dark Space

08. Eternity

09. Crushed Under The Weight Of God