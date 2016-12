»

(Lien direct) REPLACIRE (Death Metal Technique et Progressif) aura pour titre Do Not Deviate et sortira le 17 mars sur Season Of Mist Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le title track :



01. Horsestance

02. Act, Reenact

03. Built Upon The Grave Of He Who Bends

04. Any Promise

05. Cold Repeater

06. Reprise

07. Moonbred Chains

08. Do Not Deviate

09. Spider Song

10. Traveling Through Abyss

11. Enough For One