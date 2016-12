»

(Lien direct) MIDNIGHT ODYSSEY (Black Metal/Ambient) sortira une compilation double CD, intitulée Silhouettes Of Stars, début 2017 via I, Voidhanger Records. Celle-ci contiendra de nombreux morceaux inédits enregistrés depuis 2007 (singles, titres tirés des sessions). Un premier extrait "A Whisper’s Emptiness" a été dévoilé sur SoundCloud. Voici quelques mots de Dis Pater au sujet de ce dernier :

"This song was originally recorded in a vastly different form before 'Funerals From The Astral Sphere', then re-recorded as a possible track for the 'Converge Rivers of Hell' release, then finally re-worked for a possible release on 'Shards of Silver Fade!'"