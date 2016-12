News » Les news du 27 Décembre 2016 News Les news du 27 Décembre 2016 Mgla - Absu - (DOLCH) - Sortilège - Dread Sovereign - Transcending Obscurity - Decadence - Black Faith - Deicide - Sinister » (Lien direct) CHAOS DESCENDS FESTIVAL viennent d'annoncer les premiers nom de l'édition de 2017. On retrouvera donc sur scène MGLA (Black Metal), ABSU (Black Metal) et (DOLCH) (Doom/Black Metal). La tête d'affiche sera quant à elle annoncée le 10 janvier prochain et selon les organisateurs il faut s'attendre à du lourd :



CHAOS DESCENDS FESTIVAL a écrit : The big epic headliner (100% confirmed) will be announced January 10th. Stay tuned!

Plus d'informations sur Facebook.

» (Lien direct) SORTILÈGE (Heavy Metal). Le premier sera disponible à compter du 30 janvier et sera agrémenté des quatre titres de la première démo du groupe sortie en 1982. Quelques jours plus tard, le 13 février, sortira la version remasterisée de Metamorphose. Un double CD sur lequel figurera une version avec un mixage inédit et une version destinée au marché anglophone (intitulé Metamorphosis). Les pré-commandes sont d'ors et déjà lancées et disponibles ici.





» (Lien direct) DREAD SOVEREIGN, avec des membres de Primordial et Malthusian, ont dévoilé un premier titre tiré de leur second album à paraître, For Doom The Bell Tolls, le 4 mars 2017 via Ván Records. "This Worlds is Doomed" est en écoute sur SoundCloud.





» (Lien direct) TRANSCENDING OBSCURITY ! Le label indien offre en effet en téléchargement gratuit sur Bandcamp une compilation de 55 groupes venus des quatre coins du globe. Les détails:



1. Officium Triste (Netherlands) - Your Heaven, My Underworld (Death/Doom Metal)

2. Mythological Cold Towers (Brazil) - Vetustus (Death/Doom Metal)

3. Paganizer (Sweden) - Adjacent to Purgatory (Old School Death Metal)

4. Ursinne (International) - Talons (Old School Death Metal) SUPERGROUP

5. Echelon (International) - Lex Talionis (Classic Death Metal) SUPERGROUP

6. Henry Kane (Sweden) - Skuld Och Begar (Death Metal/Crust)

7. Stench Price (International) - Living Fumes ft. Dan Lilker (Experimental Grindcore) SUPERGROUP

8. Sepulchral Curse (Finland) - Envisioned In Scars (Blackened Death Metal)

9. Fetid Zombie (US) - Devour the Virtuous (Old School Death Metal)

10. Infinitum Obscure (Mexico) - Towards the Eternal Dark (Dark Death Metal)

11. Altar of Betelgeuze (Finland) - Among the Ruins (Stoner Death Metal)

12. Illimitable Dolor (Australia) - Comet Dies or Shines (Atmospheric Doom/Death)

13. The Furor (Australia) - Cavalries of the Occult (Black/Death Metal)

14. Warlord UK (United Kingdom) - Maximum Carnage (Old School Death Metal)

15. Norse (Australia) - Drowned By Hope (Dissonant Black Metal)

16. Soothsayer (Ireland) - Of Locust and Moths (Atmospheric Doom/Sludge)

17. Swampcult (Netherlands) - Chapter I: The Village (Lovecraftian Black/Doom Metal)

18. Seedna (Sweden) - Wander (Atmospheric Black Metal)

19. The Slow Death (Australia) - Adrift (Atmospheric Doom Metal)

20. Arkheth (Australia) - Your Swamp My Wretched Queen (Experimental Black Metal)

21. Mindkult (US) - Howling Witch (Doom/Stoner Metal)

22. Warcrab (UK) - Destroyer of Worlds (Death Metal/Sludge)

23. Isgherurd Morth (International) - Lucir Stormalah (Avant-garde Black Metal)

24. Lurk (Finland) - Ostrakismos (Atmospheric Doom/Sludge Metal)

25. Come Back From The Dead (Spain) - Better Morbid Than Slaves (Old School Death Metal)

26. Somnium Nox (Australia) - Apocrypha (Atmospheric Black Metal)

27. MRTVI (UK) - This Shell Is A Mess (Experimental Black Metal)

28. Veilburner (US) - Necroquantum Plague Asylum (Experimental Black/Death Metal)

29. Jupiterian (Brazil) - Permanent Grey (Doom/Sludge Metal)

30. Exordium Mors (New Zealand) - As Vultures Descend (Black/Thrash Metal)

31. Embalmed (US) - Brutal Delivery of Vengeance (Brutal Death Metal)

32. Gloom (Spain) - Erik Zann (Blackened Brutal Death Metal)

33. Marasmus (US) - Conjuring Enormity (Death Metal)

34. Algoma (Canada) - Reclaimed By The Forest (Sludge/Doom Metal)

35. Cemetery Winds (Finland) - Realm of the Open Tombs (Blackened Death Metal)

36. Marginal (Belgium) - Sign of the Times (Crust/Grind)

37. Chalice of Suffering (US) - Who Will Cry (Death/Doom Metal)

38. Briargh (Spain) - Sword of Woe (Pagan Black Metal)

39. Ashen Horde (US) - Desecration of the Sanctuary (Progressive Black Metal)

40. The Whorehouse Massacre (Canada) - Intergalactic Hell (Atmospheric Sludge)

41. Rudra (Singapore) - Ancient Fourth (Vedic Metal)

42. Dusk (Pakistan) - For Majestic Nights (Death/Doom Metal)

43. Ilemauzar (Singapore) - The Dissolute Assumption (Black/Death Metal)

44. Severe Dementia (Bangladesh) - The Tormentor (Old School Death Metal)

45. Warhound (Bangladesh) - Flesh Decay (Old School Death Metal)

46. Assault (Singapore) - Ghettos (Death/Thrash Metal)

47. Gutslit (India) - Scaphism (Brutal Death/Grind)

48. Plague Throat (India) - Inherited Failure (Death Metal)

49. Darkrypt (India) - Dark Crypt (Dark Death Metal)

50. Against Evil (India) - Stand Up and Fight! (Heavy Metal)

51. Grossty (India) - Gounder Grind (Grindcore/Crust)

52. Dormant Inferno (India) - Embers of You (Death/Doom Metal)

53. Carnage Inc. (India) - Defiled (Thrash Metal)

54. Lucidreams (India) - Ballox (Heavy Metal)

55. Nightgrave (India) - Augment (Experimental Black Metal/Shoegaze)

» (Lien direct) DECADENCE (Thrash/Death Mélodique) s'est reformé et sortira son nouveau disque Undergrounder le mois prochain.

» (Lien direct) BLACK FAITH (Black Metal) a posté sur YouTube le morceau-titre de son nouvel opus Nightscapes à venir début 2017 sur Throats Productions.





» (Lien direct) DEICIDE (Death Metal) voit le départ du guitariste Jack Owen remplacé par Mark English (Monstrosity). Le groupe sortira son nouvel opus début 2017 chez Century Media.

» (Lien direct) SINISTER (Death Metal) a dévoilé la pochette de son nouvel album Syncretism qui sortira le 24 février via Massacre Records.

VOIR AUSSI Les news du 26 Décembre 2016

Sigh

AJOUTER UN COMMENTAIRE