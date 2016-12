»

(Lien direct) TRANSCENDING OBSCURITY ! Le label indien offre en effet en téléchargement gratuit sur Bandcamp une compilation de 55 groupes venus des quatre coins du globe. Les détails:



1. Officium Triste (Netherlands) - Your Heaven, My Underworld (Death/Doom Metal)

2. Mythological Cold Towers (Brazil) - Vetustus (Death/Doom Metal)

3. Paganizer (Sweden) - Adjacent to Purgatory (Old School Death Metal)

4. Ursinne (International) - Talons (Old School Death Metal) SUPERGROUP

5. Echelon (International) - Lex Talionis (Classic Death Metal) SUPERGROUP

6. Henry Kane (Sweden) - Skuld Och Begar (Death Metal/Crust)

7. Stench Price (International) - Living Fumes ft. Dan Lilker (Experimental Grindcore) SUPERGROUP

8. Sepulchral Curse (Finland) - Envisioned In Scars (Blackened Death Metal)

9. Fetid Zombie (US) - Devour the Virtuous (Old School Death Metal)

10. Infinitum Obscure (Mexico) - Towards the Eternal Dark (Dark Death Metal)

11. Altar of Betelgeuze (Finland) - Among the Ruins (Stoner Death Metal)

12. Illimitable Dolor (Australia) - Comet Dies or Shines (Atmospheric Doom/Death)

13. The Furor (Australia) - Cavalries of the Occult (Black/Death Metal)

14. Warlord UK (United Kingdom) - Maximum Carnage (Old School Death Metal)

15. Norse (Australia) - Drowned By Hope (Dissonant Black Metal)

16. Soothsayer (Ireland) - Of Locust and Moths (Atmospheric Doom/Sludge)

17. Swampcult (Netherlands) - Chapter I: The Village (Lovecraftian Black/Doom Metal)

18. Seedna (Sweden) - Wander (Atmospheric Black Metal)

19. The Slow Death (Australia) - Adrift (Atmospheric Doom Metal)

20. Arkheth (Australia) - Your Swamp My Wretched Queen (Experimental Black Metal)

21. Mindkult (US) - Howling Witch (Doom/Stoner Metal)

22. Warcrab (UK) - Destroyer of Worlds (Death Metal/Sludge)

23. Isgherurd Morth (International) - Lucir Stormalah (Avant-garde Black Metal)

24. Lurk (Finland) - Ostrakismos (Atmospheric Doom/Sludge Metal)

25. Come Back From The Dead (Spain) - Better Morbid Than Slaves (Old School Death Metal)

26. Somnium Nox (Australia) - Apocrypha (Atmospheric Black Metal)

27. MRTVI (UK) - This Shell Is A Mess (Experimental Black Metal)

28. Veilburner (US) - Necroquantum Plague Asylum (Experimental Black/Death Metal)

29. Jupiterian (Brazil) - Permanent Grey (Doom/Sludge Metal)

30. Exordium Mors (New Zealand) - As Vultures Descend (Black/Thrash Metal)

31. Embalmed (US) - Brutal Delivery of Vengeance (Brutal Death Metal)

32. Gloom (Spain) - Erik Zann (Blackened Brutal Death Metal)

33. Marasmus (US) - Conjuring Enormity (Death Metal)

34. Algoma (Canada) - Reclaimed By The Forest (Sludge/Doom Metal)

35. Cemetery Winds (Finland) - Realm of the Open Tombs (Blackened Death Metal)

36. Marginal (Belgium) - Sign of the Times (Crust/Grind)

37. Chalice of Suffering (US) - Who Will Cry (Death/Doom Metal)

38. Briargh (Spain) - Sword of Woe (Pagan Black Metal)

39. Ashen Horde (US) - Desecration of the Sanctuary (Progressive Black Metal)

40. The Whorehouse Massacre (Canada) - Intergalactic Hell (Atmospheric Sludge)

41. Rudra (Singapore) - Ancient Fourth (Vedic Metal)

42. Dusk (Pakistan) - For Majestic Nights (Death/Doom Metal)

43. Ilemauzar (Singapore) - The Dissolute Assumption (Black/Death Metal)

44. Severe Dementia (Bangladesh) - The Tormentor (Old School Death Metal)

45. Warhound (Bangladesh) - Flesh Decay (Old School Death Metal)

46. Assault (Singapore) - Ghettos (Death/Thrash Metal)

47. Gutslit (India) - Scaphism (Brutal Death/Grind)

48. Plague Throat (India) - Inherited Failure (Death Metal)

49. Darkrypt (India) - Dark Crypt (Dark Death Metal)

50. Against Evil (India) - Stand Up and Fight! (Heavy Metal)

51. Grossty (India) - Gounder Grind (Grindcore/Crust)

52. Dormant Inferno (India) - Embers of You (Death/Doom Metal)

53. Carnage Inc. (India) - Defiled (Thrash Metal)

54. Lucidreams (India) - Ballox (Heavy Metal)

55. Nightgrave (India) - Augment (Experimental Black Metal/Shoegaze)