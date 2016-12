»

(Lien direct) ECOSTRIKE (Straight Edge Hardcore) sortira un nouveau EP début 2017 via Carry The Weight Records. Intitulé Time Is Now, ce dernier est d'ors et déjà disponible intégralement via Bandcamp :



01. Time Is Now

02. Seeds Of Separation

03. Act Of Militance

04. Immortal Weapon

05. Amongst The Few



Time Is Now by Ecostrike