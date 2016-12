»

(Lien direct) Our Need of Consolation is Insatiable , c'est le titre que porte le premier album de WAITING FOR MY END (DSBM), projet de A.K. (Merrimack, Vorkreist, Decline of the I, etc.), qui paraîtra fin janvier 2017 via Atavism Records. Le logo ainsi que l'artwork ont été réalisés par Maxime Taccardi. Les précommandes sont ouvertes sur le site du label et sur Bandcamp. Ce long format est en écoute intégrale sur Youtube mais également sur Bandcamp. Voici la tracklist :



1. L.I.N.E

2. The Trouble With Being Born

3. I Decline

4. The Miracle Of Liberation

5. Behold My Vain Sacrifice