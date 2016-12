News » Les news du 31 Décembre 2016 News Les news du 31 Décembre 2016 Mystic Punishment - In Thousand Lakes - Pray U Prey - Skáphe » (Lien direct) MYSTIC PUNISHMENT (Deathcore/Grind). Un teaser pour le 1er EP de la formation est disponible sur YouTube. Sortie au printemps prochain.





» (Lien direct) IN THOUSAND LAKES (Death Mélodique) a terminé l'enregistrement de son nouvel opus Age of Decay. Une "lyric video" d'un extrait, "True North", est disponible ci-dessous. Sortie le 20 février via Xtreem Music.





» (Lien direct) PRAY U PREY (Death/Grind) a mis en ligne sur YouTube un clip pour le titre "Psychodrama Peepshow" tiré de son 1er full-length Figure The 8 à venir le 20 janvier sur Selfmadegod Records. Tracklist:



01. Figure The 8

02. Sentinels Of Shade

03. The Centre Of Nowhere Is Everywhere

04. Psychodrama Peepshow

05. Circles Into Spirals

06. Nightmare Field

07. All The King's Men

08. Suffering Rules This World

09. Step Out Of The Kaleidoscope

10. We Become What We Are

11. I-Con

12. Pure

13. Enigma Rising

14. Halo Of Lies

15. Black Light Of Time

16. Liquidate Their Perceived Privilege





» (Lien direct) SKÁPHE (Black Metal) a récemment posté sur YouTube un trailer annonçant la sortie d'un EP éponyme courant 2017 via Mystískaos.





Patria - Waiting For My End - Vomi Noir

