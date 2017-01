»

(Lien direct) TENHI (Folk) a annoncé la sortie de son nouvel album, intitulé Valkama - qui paraîtra via Prophecy Productions. L'enregistrement a été effectué, ne manque plus que le mixage ainsi que l'artwork. Une vidéo a été partagé par le groupe sur sa page officielle Facebook.



"Happy New Year!



Really looking forward to year 2017. Recordings for our forth coming album 'Valkama' are basically done. Next step is mixing and drafting out the cover artwork, for which we have an ambitious concept. Let's see how it plays out.



Here is a first raw mix iphone-snippet from the song 'Veden elein', which we are quite pleased with. It only took couple of hours to hatch. Strange.



Current track listing:



Saatto

Kesävihanta

Rinta maan

Valkama

Laineinen

Rannankukka

Ulapoi

Seppelyö

Sydämes on tiel

Elokuun linnut

Veden elein

Aina sininen aina"