(Lien direct) DISHARMONY (Black/Death Metal), actifs entre 1991 et 1995 puis depuis 2014, seront de retour cette année avec leur premier album intitulé Goddamn The Sun. Celui-ci sera disponible le 3 mars via Iron Bonehead Productions. Voici le tracklisting :



01. Invocation - Troops Of Angels

02. The Gates Of Elthon

03. Elochim

04. Summon The Legions

05. War In Heaven

06. Rape The Sun

07. Praise The Fallen

08. Whore Of Babylon

09. The Voice Divine

10. Third Resurrection