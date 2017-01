»

(Lien direct) DEATH POWER (Thrash) intitulé The Bogeyman et sorti en 1990 sur Virulence Records vient d'être réédité par Triumph Ov Death. Au programme de cette réédition intitulée The Bogeyman Returns une tripotée de bonus présentés comme suit :



01. Wendigo

02. Begin The Sacrifice

03. War

04. March Of The Dead

05. Satan's Litanies

06. The Bogeyman

07. Away With You

08. Vivisection

09. Stop The Time

10. Hardcore Copulation



"Total Virulence" (1990)

11. Open Your Eyes



Live At The Bruay Area Festival (Bruay-La-Buissière, 10/03/1990)

12. Satan's Litanies

13. Begin The Sacrifice

14. Wendigo

15. Stop The Time

16. The Bogeyman



"Plop! Rehearsal" (1989)

01. Wendigo

02. Satan's Litanies

03. Begin The Sacrifice

04. March Of The Dead

05. Vivisection

06. War

07. Stop The Time

08. Ho!

09. Necrology (Away With You)

10. The Bogeyman



"Mixed Rehearsal" (1988)

11. March Of The Dead

12. Necrology (Away With You)

13. Begin The Sacrifice

14. Hardcore Copulation

15. Satan's Litanies



"Last Rehearsal" (1991)

16. Bleeding Flowers

17. Some Days



Cette compilation est disponible contre 15€ à l'adresse suivante triumphovdeath(@)gmail.com