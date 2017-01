»

(Lien direct) Misery & Pride, c'est le titre que porte le nouvel album de BRAVEYOUNG (Post-Rock/Ambient). Ce dernier sortira le 24 mars chez The Flenser (digital, CD et vinyle). Pour l'Europe, les précommandes sont ouvertes sur le site de Throatruiner/Deathwish Europe. Voici la tracklist :



1. Wonderful

2. You Pigs Should Find A God To Love

3. Blue Beyond The Hill

4. Oh Love That Will Not Let Me Go

5. Such A Worm As I

6. I Lay In Dust Life’s Glory Dead

7. The Good King Will Punish You