(Lien direct) FALLS OF RAUROS (Black Metal/Folk) ont dévoilé l'artwork de leur prochain album, intitulé Vigilance Perennial. Celui-ci paraîtra le 31 mars via Bindrune Recordings (Amérique du Nord) et Nordvis (Europe) en CD, digital et vinyle. L'artwork a été réalisé par Sólfjall Design. Voici la tracklist :



1. White Granite

2. Labyrinth Unfolding Echoes

3. Warm Quiet Centuries of Rains

4. Arrow & Kiln

5. Impermanence Streakt Through Marble