(Lien direct) PILLORIAN (Black Metal), groupe composé de Stephen Parker (Maestus, ex-Arkhum), John Haughm (ex-Agalloch) et Trevor Matthews (Uada, ex-Infernus), sortiront leur premier album intitulé Obsidian Arc le 10 mars prochain via Eisenwald Tonschmiede. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait avec le titre "A Stygian Pyre".



01. By The Light Of A Black Sun

02. Archaen Divinity

03. The Vestige Of Thorns

04. Forged Iron Crucible

05. A Stygian Pyre

06. The Sentient Arcanum

07. Dark Is The River Of Man



En attendant la sortie de ce premier album, le groupe sortira le 10 février un 7" deux titres sur lequel figurera un inédit. Les pré-commandes sont d'ors et déjà disponible sur la page Bandcamp du groupe.



01. A Stygian Pyre

02. The Ardor Of Scorn (Vinyl Only)