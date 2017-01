»

(Lien direct) OBITUARY (Death Metal) vient d'annoncer la sortie toujours chez Relapse de son nouvel album pour le 17 mars prochain. Celui-ci sera sans titre et comportera les morceaux suivants :



1. Brave

2. Sentence Day

3. A Lesson in Vengeance

4. End It Now

5. Kneel Before Me

6. It Lives

7. Betrayed

8. Turned to Stone

9. Straight to Hell

10 Then Thousand Ways to Die

11. No Hope (Bonus)