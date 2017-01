»

(Lien direct) Doubt, son EP paru via The Flenser en 2015, KING WOMAN (Drone-Doom / Shoegaze) sortira son premier album - Created in the Image of Suffering - le 24 février prochain chez Relapse Records. Le titre "Utopia" est en écoute sur Bandcamp ou encore Youtube. Disponible en CD, digital, vinyle mais aussi éditions limitées, ce long format se précommande notamment à cette adresse (à noter que le vinyle coloré est sold out). Voici la tracklist :



1. Citios (Digital Bonus Track)

2. Utopia

3. Deny

4. Shame

5. Hierophant

6. Worn

7. Manna

8. Hem