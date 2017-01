»

(Lien direct) NASTY SURGEONS (Death/Grind) vient de sortir son 1er full-length Exhumation Requiem sur Xtreem Music. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist:



01. The Resurrectionists

02. The Creation of the Monstrosity

03. Human Flesh is Also Food

04. Antemortem Dissection

05. Autopsy's Protocol

06. Nasty Surgeons

07. Ode to Bad Taste

08. Burnt with Sulfuric Acid

09. Devoured Alive

10. Exhumation Requiem