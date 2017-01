»

(Lien direct) GOREPHILIA (Brutal Old-School Death Metal) sortira son nouvel album intitulé Severed Monolith le 3 mars prochain sur Dark Descent Records. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait avec le titre "The Ravenous Storm". Voici le tracklisting :



01. Interplanar

02. Hellfire

03. Harmageddon Of Souls

04. Words That Solve Problems

05. Black Horns

06. The Ravenous Storm

07. Return To Dark Space

08. Eternity

09. Crushed Under The Weight Of God

10. Untitled



Severed Monolith by Gorephilia