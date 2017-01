»

(Lien direct) BENIGHTED (Brutal Death Grind Groovy) vient de dévoiler son tout dernier clip pour le titre "Reptilian". Ce morceau est issu de l'album Necrobreed à paraître le 24 février sur Season Of Mist Records.



01. Hush Little Baby

02. Reptilian

03. Psychosilencer

04. Forgive Me Father

05. Leatherface

06. Der Doppelgaenger

07. Necrobreed

08. Monsters Make Monsters

09. Cum With Disgust

10. Versipellis

11. Reeks Of Darkened Zoopsia

12. Mass Grave