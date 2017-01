»

(Lien direct) DISHARMONY (Black/Death Metal) sortira son premier album intitulé Goddamn The Sun le 3 mars via Iron Bonehead Productions. Après avoir dévoilé il y a quelques jours un premier extrait avec le titre "Elochim", le groupe propose aujourd'hui de découvrir la lyric video de ce même morceau. Celle-ci est disponible ci-dessous. Voici le tracklisting :



01. Invocation - Troops Of Angels

02. The Gates Of Elthon

03. Elochim

04. Summon The Legions

05. War In Heaven

06. Rape The Sun

07. Praise The Fallen

08. Whore Of Babylon

09. The Voice Divine

10. Third Resurrection