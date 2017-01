»

(Lien direct) THE GREAT OLD ONES (Post Black Metal) intitulé EOD - A Tale Of Dark Legacy sortira le 27 janvier via le label Season Of Mist. Celui-ci est disponible intégralement en streaming ci-dessous.



THE GREAT OLD ONES a écrit : "Le moment est venu de libérer ces entités cyclopéennes. Le moment est venu de célébrer le retour de l'Ordre Esotérique du Dragon. Le moment est venu d'enfin vous présenter notre nouvel album dans son intégralité. Nous sommes fiers de révélers EOD: A Tale Of Dark Legacy dans toute son émotion intense, mélancolique et chargée en désespoir. Nous avons plus que hâte de franchir l'étape suivante, en transposant ces morceaux sur scène pour vous. Nous travaillons actuellement très dur pour vous apporter une expérience Lovecraftienne authentique. Bon voyage dans l'obscurité !"



01. Searching For R. Olmstead (introduction)

02. The Shadow Over Innsmouth

03. When The Stars Align

04. The Ritual

05. Wanderings

06. In Screams And Flames

07. Mare Infinitum