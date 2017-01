»

(Lien direct) CRURIFRAGIUM (Black Metal) sortira son premier album intitulé Beasts Of The Temple Of Satan le 30 janvier sur Invictus Productions. On vous propose de le découvrir en intégralité ci-dessous.



01. Behold (Evangelation)

02. Stigmata Excruciation

03. Unfurl The Banners Of Evil

04. Flayed Angels

05. Exalted Blasphemous Trinity

06. Vespers For The Massacred

07. Slaughterers Of The Flocks

08. Utter Sadism

09. Crucified Bastard

10. Beasts Of The Temple Of Satan

11. The Horns Of Power



Beasts of the Temple of Satan by Crurifragium