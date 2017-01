»

(Lien direct) BABYLON PRESSION (Punk/Hardcore) vient de dévoiler la jaquette de son nouvel album Heureux d'Être Content. Elle est l'œuvre du studio Elvisdead qui a notamment travaillé pour Queens Of The Stone Age, The Melvins et Monster Magnet. Heureux d'Être Content a été entièrement enregistré au Freaky Dog Studio par Thomas Tibéri et sortira le 21 avril prochain via le label Deadlight Entertainment (Oracles, Witchthroat Serpent, Crusher). Deux extraits sont déjà disponibles sur YouTube.