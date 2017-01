»

(Lien direct) Dios carne, c'est le titre que porte le nouvel album des Espagnols de LOOKING FOR AN ANSWER (Grindcore/Death Metal). Ce dernier sortira le 28 avril prochain via Willowtip Records (Amérique du Nord) - CD, vinyle 12" et digital - et FOAD Records (Europe) : CD digipack et 12" gatefold. Le titre "La Carne del Leviatán" est en écoute sur Bandcamp. Voici la tracklist :



1.Deflagración 4:26

2.La Carne del Leviatán 01:59

3.Sol Negro 1:04

4.Utopía de Sangre 2:01

5.Apoteosis 2:02

6.Redención 2:06

7.Invierno Eterno 3:05

8.Rito de Autofagia 1:32

9.Autofagia 2:13

10.Némesis 1:53

11.Demiurgo 1:05

12.Mártir Matarife 2:03

13.Muerte Lenta 8:40

14.Liberación 2:20