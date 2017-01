»

(Lien direct) IRON MONKEY (Sludge) a signé chez Relapse Records pour la sortie de son nouvel album (le premier depuis 1998). Le groupe est entré aux Moot Group studios pour l'enregistrement de ce long format composé de huit titres - plus un cover. Cette réalisation est attendue pour la fin de l'été/début de l'automne. Voici le line-up, comprenant deux membres fondateurs) :



- S. Watson : Basse

- J. Rushby : Guitares et vocaux

- S. Briggs (Chaos UK) : Batterie

“We’re older, more cynical, more isolationist. Musically, we’re more aggressive, more focused – a direct assault. We intend to take what is rightfully ours, usurp the scene, then crush it’s skull.”