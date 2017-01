»

(Lien direct) The First Corpse On The Moon, c'est le titre que porte le nouvel album de LETHE (Rock / Metal / Trip-hop / Ambient). Celui-ci paraîtra le 24 février prochain via My Kingdom Music (format CD digipack). L'artwork et les différents designs ont été réalisés par Costin Chioreanu. Le morceau titre est désormais en écoute sur Youtube. Voici la tracklist :



1. Night

2. Inexorbitant Future

3. Down Into The Sun

4. My Doom

5. Teaching Birds How To Fly

6. The First Corpse On The Moon

7. Snow

8. Wind To Fire

9. With You

10. Exorcism