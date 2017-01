»

(Lien direct) OMINOUS ECLIPSE (Death/Thrash Mélodique) sortira dans le courant de l'année son nouvel album Sinister. Un 1er extrait vient d'en être dévoilé. Tracklist:



1. Death By Dissection

2. Sinister

3. Spiral Into Insanity

4. Lost At Sea

5. No Redemption For The Damned

6. Breaking The Chains

7. The Horde

8. Eye Of The Raven