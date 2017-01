»

(Lien direct) Troubles, BETWEEN THE ZONES (Metal Alternatif) Nous dévoile un peu plus d'informations concernant son deuxième album. Ce dernier sortira le 13 février prochain via Délivrances - où vous pouvez précommander le CD ainsi que la version digitale et écouter "Une Âme Piégée", "Reaching" mais aussi "Bending Waves". Ce long format a été mixé et produit par Guillaume "Gom" Poitel, qui a également réalisé l'artwork. Le mastering est lui le travail de Lucien Dall'Aglio (PRIMATE AUDIO). Voici la tracklist :



01. Changes Are Endless

02. Une Âme Piégée

03. Reaching

04. Heavy Rain

05. Love Like Acid

06. Break

07. Transmissions (par fréquences sensibles)

08. No Purpose

09. We Be Twinned

10. Troubles

11. Bending Waves