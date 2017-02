News » Les news du 1 Février 2017 News Les news du 1 Février 2017 Benighted - Extremity » (Lien direct) Necrobreed est annoncé pour le 17 février BENIGHTED (Brutal Death Grind Groovy) vient d'annoncer un nouveau départ dans ses rangs, celui de son guitariste originel Olivier Gabriel. Il sera remplacé par Fack de CARNIVAL IN COAL et INFECTED SOCIETY, qui a déjà collaboré avec le groupe dans le passé.

» (Lien direct) EXTREMITY (Death Metal), formation US avec des membres et ex-membres de Vastum, Cretin, Necrosic, Worm Ouroboros, Repulsion, Ludicra, Agalloch, etc., sortira son premier EP (Extremely Fucking Dead) via 20 Buck Spin le 7 avril prochain. Celui-ci sera disponible en cassette, CD, vinyle et digital. Voici la tracklist :



1. Intro (Mortuus Est Valde)

2. Crepuscular Crescendo

3. Bestial Destiny

4. Chalice Of Pus

5. Fatal Immortality

6. Extremely Fucking Dead



Durée totale : 26 minutes.

Psygnosis - Vampire - Necroblood

