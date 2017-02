»

(Lien direct) ENDE (Black Metal) a dévoilé l'artwork ainsi que la tracklist de son nouvel album Emën Etan. Ce troisième long format sortira prochainement via Obscure Abhorrence Productions (CD et CD digipack limité) et Dread Records (cassette). Voici les titres :



1. Among the graves

2. Cylenchar

3. When crows flew above Märhn

4. Das Hexenhaus

5. The black hen’s blood

6. Insidious portrait

7. Emën Etan

8. Camerula

9. The witch’s fire

10. Under a carpathian yoke*

*(Vlad Tepes cover – Guest vocal by Wlad Drakksteim)