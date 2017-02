»

(Lien direct) RITUAL OF ODDS (Death Mélodique) rejoint Swimming With Sharks Records pour la sortie le 3 février de son nouvel opus Ritual of 9. Tracklist:



1. Ritual of 9

2. Hunt You Down

3. Feargas

4. Hate At First Sight

5. A Part of Me

6. Digital Hell

7. Why So Serious

8. Greed

9. The Dual Substance of Man

10. What I've Become