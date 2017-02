»

(Lien direct) A Place Where There’s No More Pain est le titre du nouvel album de LIFE OF AGONY (Metal/Rock) qui sortira le 6 mars sur Napalm Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le title track.



01. Meet My Maker

02. Right This Wrong

03. A Place Where There’s No More Pain

04. Dead Speak Kindly

05. A New Low

06. World Gone Mad

07. Bag Of Bones

08. Walking Catastrophe

09. Song For The Abused

10. Little Spots Of You



Listen to LIFE OF AGONY – A Place Where There’s No More Pain by NapalmRecords on hearthis.at