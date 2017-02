»

(Lien direct) IEATHEARTATTACKS (Hardcore/Noise/Punk), Please Just Dance Death, sortira le 10 février via Fysisk Format. Les titres "Liar", "Refuge Tropicana" et "Drowning Is My New Favourite Thing" sont en écoute sur Bandcamp. Voici la tracklist :



1. Liar

2. The Six

3. Refuge Tropicana

4. M.I.A

5. Two Step

6. Drowning Is My New Favourite Thing

7. Please Just Dance Death

8. You Will Try To Escape

9. Black Hearts