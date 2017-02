»

(Lien direct) CRYSTAL VIPER (Heavy Metal) vient de dévoiler son tout nouveau clip pour le titre "When The Sun Goes Down". Celui-ci est visible ci-dessous. Ce morceau est issu de l'album Queen Of The Witches à paraître le 17 février sur AFM Records.

On trouvera sur la version CD une reprise du titre "See You In Hell" de Grim Reaper. Sur la version LP, il s'agira de la reprise de "Long Live The Loud" d'Exciter. Voici le tracklisting :



01. The Witch Is Back (YouTube)

02. I Fear No Evil

03. When The Sun Goes Down

04. Trapped Behind

05. Do Or Die

06. Burn My Fire Burn

07. Flames And Blood

08. We Will Make It Last Forever

09. Rise Of The Witch Queen

10. See You In Hell (Grim Reaper Cover) (CD Bonus Track)

10. Long Live The Loud (Exciter Cover) (LP Bonus Track)