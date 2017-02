»

(Lien direct) SKYCLAD (Folk Metal) sortira son nouvel opus Forward Into The Past le 28 avril chez Listenable Records. Tracklist:



01. A Storytellers' Moon (intro)

02. State Of The Union Now

03. Change Is Coming

04. Starstruck

05. A Heavy Price To Pay

06. Words Fail Me

07. Forward Into The Past

08. Unresolved (instrumental)

09. The Queen Of The Moors

10. Last Summer's Rain

11. The Measure

12. Borderline

13. A Storytellers' Moon (outro)