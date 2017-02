»

(Lien direct) ANTROPOFAGUS (Brutal Death) sera de retour le 12 mai prochain avec son nouvel album intitulé Methods of Resurrection Through Evisceration (M.O.R.T.E.) qui sortira encore une fois chez Comatose.



La tracklist est la suivante :



1. Whirlwind of Initiation

2. Spawn of Chaos

3. Chants for Abyzou

4. Praise to a Hecatomb

5. Methods of Resurrection Through Evisceration

6. Omnipotent Annihilation

7. The Abyss (Chapter One)

8. Quintessence of Suffering

9. Deception of the Blood

10. Living in Fear (Malevolent Creation cover)