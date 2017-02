»

(Lien direct) FUNERALIUM (Extreme Doom Metal) seront de retour cette année avec la sortie le 12 avril via Weird Truth Productions d'un nouvel album intitulé Of Throes And Blight. Découvrez ci-dessous un premier trailer de plus de douze minutes. De quoi nous faire saliver d'avance.



01. Slowly We Crawl Towards Crumbs

02. Spit At My Face, I Will Pluck Your Tongue Out

03. Vermin

04. Vanishing Once And For All