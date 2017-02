»

(Lien direct) DEMONIC RESURRECTION (Progressive Death/Black) a publié une "lyric video" pour le morceau "Kurma - The Tortoise". Le nouvel album des Indiens, Dashavatar, sortira le 15 mars chez Demonstealer Records. Tracklisting:



1. Matsya - The Fish

2. Kurma - The Tortoise

3. Varaha - The Boar

4. Vamana - The Dwarf

5. Narasimha - The Man-Lion

6. Parashurama - The Axe Wielder

7. Rama - The Prince

8. Krishna - The Cowherd

9. Buddha - The Teacher

10. Kalki - The Destroyer Of Filth