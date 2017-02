»

(Lien direct) EMPLOYED TO SERVE (Hardcore) a dévoilé l'artwork - réalisé par Gary Ronaldson - et la tracklist de son nouvel album, intitulé The Warmth Of A Dying Sun, qui paraîtra le 19 mai via Holy Roar Records. Ce longue-durée a été masterisé par Brad Boatright à l'Audiosiege. Voici la tracklist :



1. Void Ambition

2. Good For Nothing

3. Platform 89

4. Lethargy

5. I Spend My days (Wishing Them Away)

6. Never Falls Far

7. The Warmth Of A Dying Sun

8. Church Of Mirrors

9. Half Life

10. Apple Tree