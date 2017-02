»

AZARATH (Brutal Blackened Death Metal) sortira son nouvel album intitulé In Extremis le 7 avril sur Agonia Records. Le groupe vient de dévoiler un premier extrait avec le titre "At The Gates Of Understanding" disponible ci-dessous. Voici le tracklisting :



01. The Triumph Of Ascending Majesty

02. Let My Blood Become His Flesh

03. Annihilation (Smite All The Illusions)

04. The Slain God

05. At The Gates Of Understanding

06. Parasu Blade

07. Sign Of Apophis

08. Into The Nameless Night

09. Venomous Tears (Mourn Of The Unholy Mother)

10. Death