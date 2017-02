»

(Lien direct) TEMPLE OF VOID (Death/Doom) aura pour titre Lords Of Death. Celui-ci sortira dans l'année via Shadow Kingdom (vinyle et cassette) et Hells Headbangers Records. L'artwork a été confié à l'Italien Paolo Girardi. Voici le tracklisting :



01. The Charnel Unearthing

02. Wretched Banquet

0A Watery Internment

03. The Hidden Fiend

04. An Ominous Journey

05. The Gift

06. Graven Desires

07. Deceiver In The Shadows