(Lien direct) EVOCATION (Death Metal Mélodique) s'intitule The Shadow Archetype et sortira le 10 mars sur Metal Blade Records. Après un premier making-of de l'album disponible ici, le groupe vient d'en dévoiler un second disponible ci-dessous. Au programme plusieurs extraits de l'album ainsi que des explications du guitariste Marko Palmen.



01. Into Ruins

02. Condemned To The Grave

03. Modus Operandi

04. Children Of Stone

05. The Coroner

06. The Shadow Archetype

07. Blind Obedience

08. Survival Of The Sickest

09. Sulphur And Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise