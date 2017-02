»

(Lien direct) MOTOCULTOR FESTIVAL se tiendra du 18 au 20 août à Saint-Nolff dans le Morbihan (56). Plusieurs groupes viennent d'être annoncés de manière plus ou moins officielle puisque ce sont les Bordelais de The Great Old Ones qui ont publié l'image ci-contre (et non les organisateurs du Motocultor eux-mêmes). On retrouvera donc à l'affiche de cette nouvelle édition : POSSESSED, INTERMENT, VITAL REMAINS, SUFFOCATION, REVOCATION, POWER TRIP, MALIGNANT TUMOUR, THE GREAT OLD ONES, THE REAL MC KENZIES, DUST BOLT et INSANITY ALERT.