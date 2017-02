»

(Lien direct) In Memoriam des français de MUTILATED. Sortie initialement sous la forme d'une édition double ou triple vinyle, cette compilation qui regroupe tous les enregistrements connus du groupe va donc enfin recevoir un traitement CD avec un livret couleur de 24 pages. Les 100 premières pré-commandes seront disponibles avec un patch. Sortie prévue courant mai. Voici le tracklisting :



CD 1 :



01. Omens Of Dark Fate (Mutilator Démo 1987)

02. Unholy Church (Mutilator Démo 1987)

03. Wish My Death (Mutilator Démo 1987)

04. Apocalyptic Prophecy (Mutilator Démo 1987)

05. Rabid Axeman Slaughtering (Mutilator Démo 1987)

06. Cabalistic Cryptograms (Mutilator Démo 1987)

07. The Crown Of Death (Mutilated Démo 1988)

08. Funerarium (Mutilated Démo 1988)

09. Hysterical Corpse Dislocation (Mutilated Démo 1988)

10. Cabalistic Cryptograms (Mutilated Démo 1988 - Bonus Track)

11. Graves Of rebirth (Mutilated Démo 1991)

12. Sorcery (Mutilated Démo 1991)

13. Tormented Creation (Mutilated Unreleased 7"EP 1993)

14. Evil Scriptures (Mutilated Unreleased 7"EP 1993)

15. Evil Scriptures (Abyssals Démo I 1994)

16. The Hole Of Souls (Abyssals Démo I 1994)

17. Scarified (Abyssals Démo I 1994)



CD 2 :



01. Cabalistic Cryptograms (Rehearsal May 1988)

02. Disincarnate Souls (Rehearsal June 1988)

03. Funeral Slumber (Rehearsal March 1991)

04. Tormented Creation (Rehearsal 1991)

05. Al-Azif (Rehearsal 1994 - Abyssals daze)

06. Millenium Altar (Rehearsal Feb/March 1991)

07. Sorcery (Rehearsal Feb/March 1991)

08. Graves Of Rebirth (Rehearsal Feb/March 1991)

09. Evil Scriptures (Rehearsal 1992)

10. Evil Scriptures (Live Marseilles 04/16/93)

11. Intro (Live Lyon 13/12/92)

12. Tormented Creation (Live Lyon 13/12/92)

13. Sorcery (Live Lyon 13/12/92)

14. Millenium Altar (Live Lyon 13/12/92)

15. The Crown Of Death (Live Lyon 13/12/92)

16. Funeral Slumber (Live Lyon 13/12/92)

17. Evil Scriptures (Live Lyon 13/12/92)

18. Graves Of Rebirth (Live Lyon 13/12/92)

19. Tormented Creation (Live Verdalle 04/17/93)

20. The Crown Of Death (Live Paris 06/14/92)

21. Evil Scriptures (Live Mulhouse 08/08/93)