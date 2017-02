»

(Lien direct) Tabernaculum, nouvelle réalisation de REBIRTH OF NEFAST (Black Metal), via Norma Evangelium Diaboli (vinyle, CD et digital). L'album a été produit par Stephen Lockhart au Studio Emissary. Le premier titre, "The Lifting of the Veil", est en écoute sur Bandcamp et Youtube. Voici la tracklist :



1. The Lifting of the Veil

2. The First Born of the Dead

3. Alignment Divine

4. Carrion is a Golden Throne

5. Magna - Mater - Menses

6. Dead the Age of Hollow Vessels