(Lien direct) HIGHER POWER (Hardcore) sortiront leur premier album intitulé Soul Structure le 19 mai Venn Records et Flatspot Records. Un premier extrait est disponible ci-dessous. Il s'agit du titre "Can't Relate". Voici également le tracklisting :



01. Can’t Relate

02. Looking Inward

03. Balance

04. Hole

05. Four Walls Black

06. Between Concrete And Sky

07. Burning

08.Embrace

09. Reflect

10. You Ain’t Much